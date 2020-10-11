İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.
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- Bakan Soylu, "Akıllanmayacak mısınız..." dedi! Yakalandı
Bakan Soylu, "Akıllanmayacak mısınız..." dedi! Yakalandı
11 Ekim 2020 Pazar - 1:43 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 1:43