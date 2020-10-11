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Bakan Soylu, "Akıllanmayacak mısınız..." dedi! Yakalandı

11 Ekim 2020 Pazar - 1:43 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 1:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ta terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından terör örgütü mensubunun eylem hazırlığındayken yakalandığını duyurdu. Soylu, “Akıllanmayacak mısınız... Ne istiyorsunuz bu ülkenin huzurundan! Bizim aslanlar yine yakaladı, Şırnak’ta terör örgütünün çıyanını...” ifadelerini kullandı.
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak
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