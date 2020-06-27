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Bakan Soylu: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor

AA |  27 Haziran 2020 Cumartesi - 18:43 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 18:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğince Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içinin dizayn edildiğini bildirdi.


Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın  talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce  özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi  Müzesi'nin içi dizayn ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
 

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Bakan Soylu Adnan Menderes Demokrasi Müzesi
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