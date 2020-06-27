Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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- Bakan Soylu: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor
Bakan Soylu: Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor
AA | 27 Haziran 2020 Cumartesi - 18:43 | Son Güncelleme : 27 06 2020 - 18:43