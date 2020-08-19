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Bakan Soylu açıkladı! Tüm acil çağrı numaraları tek bir hatta birleşecek

19 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:52 | Son Güncelleme : 19 08 2020 - 12:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili dünyada parmakla gösterilen önemli bir sistemin hayata geçirildiği söyledi. Soylu, 2021 haziran ayında tüm acil çağrı numaralarının 112'de birleştirileceğini açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen,  Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı  konuşmada, afetlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.
 
Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi'yle ilgili dünyada parmakla gösterilen  önemli bir sistemin hayata geçirildiğinin altını çizerek şöyle devam etti:
 
"Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan  itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, Sahil Güvenlik'e, sağlığa kadar acil  hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz. Bu  yazılım akıllı bir yazılım. Gelen bütün ihbarları akıllı bir yazılımla analiz  edecek, hırsızlık en çok hangi bölgede oluyor, trafik kazaları en çok nerelerde  oluyor, orman yangınlarında en çok sıkıntı nerede oluşuyor gibi bütün bunları  analiz edecek ve bütün kurumların tedbir almaya, önceden bunlara yönelik  yapılabilecek eylemleri oluşturmaya sevk edecek."
 
Soylu, dünyanın birçok yerinden ödül alan bu yazılımın milli ve yerli  olduğunu sözlerine ekledi.
 
 
 

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