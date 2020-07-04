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Bakan Soylu açıkladı! Mardin'de ele geçirildi

04 Temmuz 2020 Cumartesi - 16:50 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 16:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de jandarma ekiplerine teşekkür ederek, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan açıklama yaptı.
 
Soylu, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür." ifadelerini kullandı.
 
 
BAKAN SOYLU GÜVENLİK TOPLANTISINA KATILDI
 
Öte yandan, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
 
Bakan Soylu başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mustafa Mahmut Demirtaş, AK Parti Milletvekilleri Şeyhmus Dinçel, Cengiz Demirkaya, İl Emniyet Müdürü İlker Emir ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen katıldı. (DHA)

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Süleyman Soylu Mardin kimyasal patlayıcı
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