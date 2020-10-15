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Bakan Soylu açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı...

15 Ekim 2020 Perşembe - 10:44 | Son Güncelleme : 15 10 2020 - 11:10

İçişleri Bakanı Soylu: "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü."


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan  güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.
 
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları:
 
21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık  ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük  yapmaktadır.
 
DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına  karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas  itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur.
 
Bunu  'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye düşünenlere anlatıyorum. Libya'ya gidiyoruz,  'Libya'da ne işin var? Suriye'de ne işin var? Doğu Akdeniz'de ne işin var?  Irak'ta ne işin var?' Keşke bir işimiz olmasaydı.

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Bakan Soylu Sınır ötesi harekat Suriyeli
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