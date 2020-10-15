Bakan Soylu açıkladı: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı...

İçişleri Bakanı Soylu: "Sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınır ötesi harekatlarımızla oluşturulan güvenlik sayesinde, bugüne kadar 414 bin 61 Suriye linin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları:

21. yüzyılın gelişmiş medeniyetleri ne yazık ki Orta Doğu'da istikrarsızlığa ve teröre senaristlik ve rejisörlük yapmaktadır.

DEAŞ-PKK ve bunların uzantılarına karşı kurduğumuz saha baskısı, içerde terörle mücadelemiz, güvenliğimizin esas itibarıyla sınırlarımızın ötesinde başladığını net şekilde ortaya koymuştur.