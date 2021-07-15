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Bakan Soylu açıkladı! FETÖ ile mücadelede kaç kişi tutuklandı?

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 9:54 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 9:54

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan bu yana 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı ile adli makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama yapıldığını açıkladı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla  yayımladığı mesajda, "bir ihanetin karanlığını umudun aydınlığına çevirmenin  üzerinden 5 yıl geçtiğini" anımsattı. Milli irade ve demokrasi uğruna milletin  ödediği sayısız bedellerin sonuncusu olan 15 Temmuz gecesinde ortaya konulan  direnişin 5. yılında, 251 şehidin özlemi ve ecdattan emanet alınan milli şuuru,  herhangi bir eksiklik olmadan muhafaza etmenin gururunu yaşadıklarını belirten  Soylu, şöyle devam etti: 
 
 "Şurası açıktır ki o karanlık gecede milli iradeye ve demokrasiye  tasallut eden karanlık planları sabaha varmadan boşa çıkan FETÖ ve onun  arkasındaki güçler, asıl darbeyi ülkemizin o geceden sonra ortaya koyduğu  gelişme, kalkınma ve geleceğini yeniden inşa etme azmiyle almışlardır. Kim bilir,  hangi küresel plana payanda yapmayı hayal ettikleri Türkiye, bugün insansız hava  aracı üretiminde dünyada söz sahibi, Doğu Akdeniz’de, Libya’ya kadar güvenliğini  ve uluslararası haklarını takip edebilen, güney sınırının altında oluşturulmak  istenilen statükoya karşı hak ve hukukunu savunabilen, mazluma umut olabilen, tüm  dünyayı tehdit eden virüs salgını sürecinde dahi tüm altyapısıyla başarıyla  ayakta kalabilen bir kapasiteye ulaşmıştır." 
 
İçişleri Bakanlığı olarak terör başta olmak üzere pek çok iç güvenlik  başlığında Türkiye'yi daha güvenli haline getirme yolunda önemli adımlar  attıklarını anlatan Soylu, "Terör örgütü PKK’yı, tarihinin en düşük eleman  seviyesine, en düşük katılım seviyesine ve örgütten kopmaların en yüksek olduğu  noktaya hapsetmişken 15 Temmuz ihanetinin taşeronu FETÖ ile de ilk günkü azim ve  kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
KAÇ ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI? 
 
Soylu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında, 15 Temmuz 2016’dan bu yana 135 bin 916 operasyon, 312 bin 121 gözaltı ile adli  makamların kararıyla 99 bin 123 tutuklama yapıldığını dile getirdi. Bakan Soylu,  açıklamasında şunları kaydetti: 
 
 "Şurası açıkça anlaşılmıştır ki salalar eşliğinde ve Sayın  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimizin ortaya  koyduğu cesaret, 251 şehidimizin, gazilerimizin, o gece tarifsiz bir maneviyatla  sokağa inen, diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu sahiplenme, sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamış,  geleceğimizi inşa etmek için gereken tüm gücü, bizlere ihsan etmiştir.  
 
Bu  vesileyle 15 Temmuz’un tüm şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla yad ediyor,  aziz milletimizin, geleceğimize de ışık tutan milli irade ve demokrasi zaferini  tebrik ediyorum." 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu pkk
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