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Bakan Soylu açıkladı: Artvin'de 1 kişi kayıp

22 Temmuz 2021 Perşembe - 22:34 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 22:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin Murgul'daki selde 1 vatandaşın kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Artvin Murgul
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