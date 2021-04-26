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Bakan Soylu açıkladı! 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi

AA |  26 Nisan 2021 Pazartesi - 14:29 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 14:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin'de 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin ele geçirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
 
 
 

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Bakan Soylu Eren-Bagok Operasyonu Mardin
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