İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Soylu açıkladı! 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu açıkladı! 50 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi
AA | 26 Nisan 2021 Pazartesi - 14:29 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 14:39