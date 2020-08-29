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Bakan Soylu: 30 Ağustos'u bize değil, CHP Gençlik Kollarına anlatın

DHA |  29 Ağustos 2020 Cumartesi - 10:34 | Son Güncelleme : 29 08 2020 - 10:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın" dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım'ın, 'DHKP-C terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan ve ölüm orucunun 238'inci gününde hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" şeklinde paylaşımını tekrar paylaşarak, şu mesajı yazdı:
 
"Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın. Yazık!"
 
 

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama
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