Bakan Soylu: 30 Ağustos'u bize değil, CHP Gençlik Kollarına anlatın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. 30 Ağustos’u bize değil CHP Gençlik Kollarına anlatın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Vekili Mutlu Yıldırım'ın, 'DHKP-C terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanan ve ölüm orucunun 238'inci gününde hayatını kaybeden Avukat Ebru Timtik'in ölümüyle ilgili "Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür" şeklinde paylaşımını tekrar paylaşarak, şu mesajı yazdı: