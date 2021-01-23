23 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0430 0.75
USD 7,4120 0.60 ALTIN 442,130 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Soylu: '112 Acil Çağrı Merkezi' sayısı 55'e yükseldi

DHA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 16:57 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 16:57

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acil çağrıları tek çatı altında birleştirme projesi kapsamında, Türkiye genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Acil çağrı numaralarının 'Tek Numara 112' çatısında toplanması kapsamında bu hafta Çankırı ve Kilis 112 Acil Çağrı Merkezleri devreye alındı. Türkiye geneli 112 Acil Çağrı Merkezi sayısı 55'e yükseldi. 81 ilde acil durumda sadece '112' demeye çok az kaldı" dedi.
 
2984a7118df733e2bc80a1e94b9ee18f.jpg (600×399)
 
 
22fab64636abc981db0caa2104ebc9d7.jpg (600×369)
 
a561689556fccf3e4173337424b874cd.jpg (600×403)

ETİKETLER

İçişleri Bakanı 112 Acil Çağrı Merkezi Süleyman Soylu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.