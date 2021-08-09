09 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 0.44 EURO 10,1910 0.36
USD 8,6620 0.54 ALTIN 485,830 -0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan son durumu açıkladı! Orman yangınları kontrol altına alındı...

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 12:53 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 12:58

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.
 
Muğla'da ormanlık alanlara görevliler dışındakilerin girmesi  yasaklandı
Muğla Valiliği, 5 Eylül'e kadar ormanlık alanlara  görevliler dışında girmenin yasaklandığını ve ilave tedbirler alındığını duyurdu. 
 
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan orman yangınları  ve önümüzdeki günlerde kentteki sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine  çıkacağının değerlendirilmesi nedeniyle ilave tedbirler alındı.
 
Buna göre 5 Ağustos'ta başlayan Muğla'daki ormanlık alanlara girme  yasağı 5 Eylül'e kadar sürecek. Bu tarihlerde görevliler dışındaki kişilerin  ormanlık alanlara girmesine izin verilmeyecek. Ormanların çevresinde mola  verilmesi, piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılması da yasaklandı.
 
Ormanlık alanlar başta olmak üzere ormanların çevresindeki tüm  mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen  dallar ile her türlü bitki örtüsünün yakılmasına izin verilmeyecek.
 
Orman alanlarına yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda  orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde  kullanılması da yasaklandı.
 
Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve ilçelerde kurulan kriz  merkezleri tarafından yangınların söndürülmesi ve taleplerin karşılanması için  koordinasyon sağlanacak, alınan kararlara tüm kurum ve kuruluşlar uyacak.  Gerektiğinde Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tüm kamu ve özel sektör  imkanları kullanılarak yangına müdahale edilecek.
 
Kentteki tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde  bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak.
 
Açıklamada ayrıca alınan kararlara uymayanlara idari para cezası  verileceği, adli işlem başlatılacağı da kaydedildi.
 

ETİKETLER

yangın orman orman yangını orman yangınlarında son durum
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.