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Bakan Selçuuk duyudu: 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz

03 Ocak 2021 Pazar - 23:28 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 23:28

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.


Selçuk, Twitter hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
 
"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun,  yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak  ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile  vatandaşlarımızın her daim yanındayız."
 
  
 

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