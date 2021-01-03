Bakan Selçuuk duyudu: 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz
03 Ocak 2021 Pazar - 23:28 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 23:28
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalığının tedavisine ilişkin, "Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz." ifadesini kullandı.
Selçuk, Twitter
hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"Sağlık Bilim Kurullarındaki bilim insanlarınca tedavi için uygun, yerinde ve güvenli bulunan 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz. 'Önce insan' diyerek, sosyal güvenlik sistemimiz ile vatandaşlarımızın her daim yanındayız."