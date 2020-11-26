Bakan Selçuk: Yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nüfusumuzun yüzde 64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 92'si de akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye dünya ortalamalarının üstünde internetle olan bir diyalog içinde. Geçtiğimiz yıla göre baktığımızda sosyal medya kullanıcılarının yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu demek oluyor ki ortalama 1 milyondan fazla insan son 12 ayda her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başlamış. Bu da saniyede neredeyse 12 yeni kullanıcıya tekabül ediyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katılımıyla, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Dijital çağ ve insan ilişkisinin birçok açıdan ele alınabilecek oldukça mühim ve kapsamlı bir tartışma alanı olduğuna işaret eden Selçuk, üç gün sürecek zirvede konuşulacak başlıkların önemli çıktılar sağlayacağını vurguladı.

Selçuk, bilişim ve iletişim sektörleri başta olmak üzere teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dönemin yaşandığına, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 60'ının internete erişebildiğine, yaklaşık 4 milyar kişinin sosyal medya kullandığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıla göre baktığımızda sosyal medya kullanıcılarının yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu demek oluyor ki ortalama 1 milyondan fazla insan son 12 ayda her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başlamış. Bu da saniyede neredeyse 12 yeni kullanıcıya tekabül ediyor." ifadesini kullandı.

Akıllı telefonlara da değinen Selçuk, "Akıllı telefon kullanıcılarının sayısı da yüzde 67'lere gelmiş durumda. Ülkemizde ise bu oranlar dünya ortalamasının da üstünde. 62 milyon internet kullanıcısıyla nüfusumuzun yüzde 74'ünü kapsıyoruz. Yine nüfusumuzun yüzde 64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 92'si de akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye dünya ortalamalarının üstünde internetle olan bir diyalog içinde. Türkiye'deki kullanıcıların günün ortalama 7,5 saatini de internet üzerinde geçirdiğine dair çalışmalar var." diye konuştu.

"Bilgi, kültür ve değer aktarımının internet üzerinden olduğu bir döneme girmekteyiz"

Bakan Selçuk, bugün artık "hayatı değiştirmekte olan teknolojileri nasıl daha verimli kullanabiliriz?" , "teknolojik ilerlemelerin bireyler ve toplum üstündeki derin ve dönüştürücü etkileriyle nasıl baş edebiliriz?" sorularının gündemi işgal ettiğine dikkati çekerek, yapay zeka ve dijital sistemlerin hayatın merkezinde yer aldığını anlattı.

Bu aracı iyilik ya da kötülük için kullanmanın mümkün olduğuna, nasıl ve ne amaçla kullanıldığının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Selçuk, özellikle 1 yıla yaklaşan bir süredir mücadele edilen salgınla birlikte dijital sistemin insanları ne şekilde etkilediğinin daha net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Salgın sebebiyle eğitim den sağlığa, ticari hayattan çalışma hayatına kadar bütün alanlarda dijitalleşmenin daha yakinen tecrübe edildiği bir dönemden geçildiğine işaret eden Selçuk, aile kurumunun da bu köklü değişimden nasibini aldığını belirtti.

Selçuk, "Özellikle 'dijital yerliler' olarak adlandırılan, teknolojik hayatın içerisine doğan yeni nesil ile 'dijital göçmenler' olarak adlandırılan, bu sürece adapte olmaya çalışan bir üst kuşak arasındaki yaklaşım ve olayları yorumlama farkı da gün geçtikçe büyümekte. Biz bilgi, kültür ve değer aktarımının kuşaklar arasından ziyade daha ağırlıklı olarak internet üzerinden olduğu bir döneme girmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

OECD raporuna göre, dijital dönemde kadınlar erkeklerden daha iyi performans gösteriyor

Bakan Selçuk, son 18 yılda Türkiye'de yaşanan büyük değişimlere ve ilerlemelere dikkati çekerek, ortalama yaşam beklentisinden bebek ölümlerine, kız çocuklarının okullaşma oranlarından teknokent ve üniversite sayılarına kadar insani gelişmeyi gösteren pek çok istatistikte ciddi ilerlemeler kaydedildiğini anlattı.

Türkiye'nin BM İnsani Gelişme Endeksi'nde "orta gelişme" seviyesinden "yüksek gelişme" seviyesine daha sonra da "çok yüksek insani gelişme" seviyesine ulaştığını anımsatan Selçuk, Bakanlık olarak insanı insan yapan değerlerin korunması ve yaşatılması noktasında gayret gösterdiklerini ifade etti.

"Dijital çağda insan" bağlamında hem çalışma hayatı hem de birey, aile ve toplum ilişkileri noktasında çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Selçuk, yapay zeka, otomasyon gibi alanlardaki gelişmelerle mesleklerin değişiminin de söz konusu olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu değişimler sonucunda biz de 'işlerin geleceği' anlamında çalışmalar yürütmekteyiz. Çok önemli bir göstergenin altını çizmek istiyorum. OECD'nin son raporuna göre, dijital dönemde 18 göstergenin 8'inde kadınların erkeklerden daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Yani kadınlar sağlık , iş arama gibi alanlarda interneti erkeklere göre daha fazla, daha iyi bir şekilde kullanıyorlar. Ama öte yandan kızların siber zorbalık mağduru olma olasılığının da erkeklere göre daha fazla olduğunu görüyoruz."

"Sosyal Medya Çalışma Grubu ile 1000'i aşkın içeriğe müdahalede bulunduk"

Bu dönüşüm maratonunda iş gücünün daha nitelikli hale getirilmesine ilişkin çalışmalar yaptıklarını, İŞKUR aracılığıyla düzenlenen eğitim programlarıyla dönemin ihtiyaçlarına göre çalışmaları yürüttüklerini anlatan Selçuk, "Özellikle bilişim sektöründe, siber güvenlik alanlarında ve geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları, buna dair de farkındalık eğitimlerine devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, hem ebeveyenler hem çocuklar için medya okuryazarlığı eğitimleri verildiğini, çocukları dijital çağın tehlikelerine karşı koruyabilmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun oluşturulduğunu anımsatarak, Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte çocukların karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesine yönelik önleyici çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

"Sosyal Medya Çalışma Grubu ile şu ana kadar toplam 1000'i aşkın içeriğe müdahalede bulunduk." diyen Selçuk, Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu aracılığıyla da kitapların incelendiğini, çocuklara uygun içerikli kitapların isimlerinin de Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını dile getirdi.

Selçuk, aile yapısının daha sağlıklı ve sağlam olması amacıyla sürdürülen Evlilik Öncesi Eğitim ile Aile Eğitim programlarına bugüne kadar 1,2 milyon genç ve 2 milyon vatandaşın katıldığını bildirdi.

"Dijital dönüşümün ehil ellerde dünyaya iyilik, adalet ve huzur getirebileceğine inanıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, milli ve manevi değerleri kaybetmeden, dijital çağın nesnesi değil öznesi olarak, teknolojiden doğru istifade ederek, nimetlerinden faydalanarak bu dijital dönüşümden istifade edilebileceğine inandığını vurguladı.

Selçuk, "Biz bu değişimi ve dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha üst bir çıtaya ulaştıracağız. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yürüyeceğimize inanıyoruz. Teknolojiye rağmen değil teknoloji ile birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz. Ciddi bir silaha dönüşebilecek bu dijital dönüşümün ehil ellerde tüm dünyaya iyilik, adalet ve huzur getirebileceğine de inanıyoruz. Yerli ve milli teknoloji hamlemizle bu süreçte bunun paydaşlarından biri olacağız ve bizlere umudunu bağlamış tüm mazlum ve mağdur coğrafyalara insanlığın geleceğinde önemli rol oynayacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.