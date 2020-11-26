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Bakan Selçuk: Yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz

26 Kasım 2020 Perşembe - 13:41 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 13:41

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nüfusumuzun yüzde 64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal medya kullanıcısı ve yüzde 92'si de akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye dünya ortalamalarının üstünde internetle olan bir diyalog içinde. Geçtiğimiz yıla göre baktığımızda sosyal medya kullanıcılarının yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu demek oluyor ki ortalama 1 milyondan fazla insan son 12 ayda her gün ilk kez sosyal medyayı kullanmaya başlamış. Bu da saniyede neredeyse 12 yeni kullanıcıya tekabül ediyor" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt  Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Kadın ve  Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  iş birliğinde "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen   4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde konuştu.
 
Dijital çağ ve insan ilişkisinin birçok açıdan ele alınabilecek  oldukça mühim ve kapsamlı bir tartışma alanı olduğuna işaret eden Selçuk, üç gün  sürecek zirvede konuşulacak başlıkların önemli çıktılar sağlayacağını vurguladı.
 
Selçuk, bilişim ve iletişim sektörleri başta olmak üzere teknolojinin  baş döndürücü bir hızla geliştiği bir dönemin yaşandığına, dünya nüfusunun  neredeyse yüzde 60'ının internete erişebildiğine, yaklaşık 4 milyar kişinin  sosyal medya kullandığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıla göre baktığımızda  sosyal medya kullanıcılarının yüzde 10'dan fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Bu demek  oluyor ki ortalama 1 milyondan fazla insan son 12 ayda her gün ilk kez sosyal  medyayı kullanmaya başlamış. Bu da saniyede neredeyse 12 yeni kullanıcıya tekabül  ediyor." ifadesini kullandı.
 
Akıllı telefonlara da değinen Selçuk, "Akıllı telefon kullanıcılarının  sayısı da yüzde 67'lere gelmiş durumda. Ülkemizde ise bu oranlar dünya  ortalamasının da üstünde. 62 milyon internet kullanıcısıyla nüfusumuzun yüzde  74'ünü kapsıyoruz. Yine nüfusumuzun yüzde 64 gibi yüksek bir rakamı aktif sosyal  medya kullanıcısı ve yüzde 92'si de akıllı telefon kullanıyor. Dolayısıyla  Türkiye dünya ortalamalarının üstünde internetle olan bir diyalog içinde.  Türkiye'deki kullanıcıların günün ortalama 7,5 saatini de internet üzerinde  geçirdiğine dair çalışmalar var." diye konuştu.
 
"Bilgi, kültür ve değer aktarımının internet üzerinden olduğu bir  döneme girmekteyiz"
 
Bakan Selçuk, bugün artık "hayatı değiştirmekte olan teknolojileri  nasıl daha verimli kullanabiliriz?" , "teknolojik ilerlemelerin bireyler ve  toplum üstündeki derin ve dönüştürücü etkileriyle nasıl baş edebiliriz?"  sorularının gündemi işgal ettiğine dikkati çekerek, yapay zeka ve dijital  sistemlerin hayatın merkezinde yer aldığını anlattı.
 
Bu aracı iyilik ya da kötülük için kullanmanın mümkün olduğuna, nasıl  ve ne amaçla kullanıldığının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Selçuk, özellikle  1 yıla  yaklaşan bir süredir mücadele edilen salgınla birlikte dijital sistemin  insanları ne şekilde etkilediğinin daha net bir şekilde görüldüğünü söyledi.
  
Salgın sebebiyle eğitimden sağlığa, ticari hayattan çalışma hayatına  kadar bütün alanlarda dijitalleşmenin daha yakinen tecrübe edildiği bir dönemden  geçildiğine işaret eden Selçuk, aile kurumunun da bu köklü değişimden nasibini  aldığını belirtti.
 
Selçuk, "Özellikle 'dijital yerliler' olarak adlandırılan, teknolojik  hayatın içerisine doğan yeni nesil ile 'dijital göçmenler' olarak adlandırılan,  bu sürece adapte olmaya çalışan bir üst kuşak arasındaki yaklaşım ve olayları  yorumlama farkı da gün geçtikçe büyümekte. Biz bilgi, kültür ve değer aktarımının  kuşaklar arasından ziyade daha ağırlıklı olarak internet üzerinden olduğu bir  döneme girmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.
 
OECD raporuna göre, dijital dönemde kadınlar erkeklerden daha iyi  performans gösteriyor
 
Bakan Selçuk, son 18 yılda Türkiye'de yaşanan büyük değişimlere ve  ilerlemelere dikkati çekerek, ortalama yaşam beklentisinden bebek ölümlerine, kız  çocuklarının okullaşma oranlarından teknokent ve üniversite sayılarına kadar  insani gelişmeyi gösteren pek çok istatistikte ciddi ilerlemeler kaydedildiğini  anlattı.
 
Türkiye'nin BM İnsani Gelişme Endeksi'nde  "orta gelişme" seviyesinden  "yüksek gelişme" seviyesine daha sonra da "çok yüksek insani gelişme" seviyesine  ulaştığını anımsatan Selçuk, Bakanlık olarak insanı insan yapan değerlerin  korunması ve yaşatılması noktasında gayret gösterdiklerini ifade etti.
 
"Dijital çağda insan" bağlamında hem çalışma hayatı hem de birey, aile  ve toplum ilişkileri noktasında çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Selçuk, yapay  zeka, otomasyon gibi alanlardaki gelişmelerle mesleklerin değişiminin de söz  konusu olduğunu kaydetti. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:
 
"Bu değişimler sonucunda biz de 'işlerin geleceği' anlamında  çalışmalar yürütmekteyiz. Çok önemli bir göstergenin altını çizmek istiyorum.  OECD'nin son raporuna göre, dijital dönemde 18 göstergenin 8'inde kadınların  erkeklerden daha iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Yani kadınlar sağlık, iş  arama gibi alanlarda interneti erkeklere göre daha fazla, daha iyi bir şekilde  kullanıyorlar. Ama öte yandan kızların siber zorbalık mağduru olma olasılığının  da erkeklere göre daha fazla olduğunu görüyoruz."
 
"Sosyal Medya Çalışma Grubu ile 1000'i aşkın içeriğe müdahalede  bulunduk"
 
Bu dönüşüm maratonunda iş gücünün daha nitelikli hale getirilmesine  ilişkin çalışmalar yaptıklarını,  İŞKUR aracılığıyla düzenlenen eğitim  programlarıyla dönemin ihtiyaçlarına göre çalışmaları yürüttüklerini anlatan  Selçuk,  "Özellikle bilişim sektöründe, siber güvenlik alanlarında ve  geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda işbaşı eğitim programları ve mesleki  eğitim kursları, buna dair de farkındalık eğitimlerine devam ediyoruz."  açıklamasında bulundu.
 
Bakan Selçuk, hem ebeveyenler hem çocuklar için medya okuryazarlığı  eğitimleri verildiğini, çocukları dijital çağın tehlikelerine karşı  koruyabilmek amacıyla Sosyal Medya Çalışma Grubu'nun oluşturulduğunu anımsatarak,  Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte çocukların karşılaşabilecekleri risklerin  tespit edilmesine yönelik önleyici çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
 
"Sosyal Medya Çalışma Grubu ile şu ana kadar toplam 1000'i aşkın  içeriğe müdahalede bulunduk." diyen Selçuk, Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma  Kurulu aracılığıyla da kitapların incelendiğini, çocuklara uygun içerikli  kitapların isimlerinin de Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını dile  getirdi.
 
Selçuk, aile yapısının daha sağlıklı ve sağlam olması amacıyla  sürdürülen Evlilik Öncesi Eğitim ile Aile Eğitim programlarına bugüne kadar 1,2  milyon genç ve 2 milyon vatandaşın katıldığını bildirdi.
 
"Dijital dönüşümün ehil ellerde dünyaya iyilik, adalet ve huzur  getirebileceğine inanıyoruz"
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, milli ve manevi  değerleri kaybetmeden, dijital çağın nesnesi değil öznesi olarak, teknolojiden  doğru istifade ederek, nimetlerinden faydalanarak bu dijital dönüşümden istifade  edilebileceğine inandığını vurguladı.
 
Selçuk, "Biz bu değişimi ve dönüşümü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdoğan liderliğinde daha üst bir çıtaya ulaştıracağız. 2023, 2053 ve 2071  hedeflerimize yürüyeceğimize inanıyoruz. Teknolojiye rağmen değil teknoloji ile  birlikte büyüyeceğimize inanıyoruz.  Ciddi bir silaha dönüşebilecek bu dijital  dönüşümün ehil ellerde tüm dünyaya iyilik, adalet ve huzur getirebileceğine de  inanıyoruz. Yerli ve milli teknoloji hamlemizle bu süreçte bunun paydaşlarından  biri olacağız ve bizlere umudunu bağlamış tüm mazlum ve mağdur coğrafyalara  insanlığın geleceğinde önemli rol oynayacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

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