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Bakan Selçuk: "Yurt dışındaki 34 bin vatandaşımızla temas kurduk"

09 Eylül 2020 Çarşamba - 10:57 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 10:58

Salgın döneminde yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla uzaktan erişimle temas sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yurt dışındaki 34 bin vatandaşı pandemi döneminde alınan önlemler hakkında bilgilendirdiklerini belirtti.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsle mücadele sürecinde mart ayının başından  haziran ayı sonuna kadar yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas  kurulduğunu bildirdi. 
 
 
Selçuk, yazılı açıklamasında, pandemi sürecinde alınan önlemlerle  ilgili yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik yapılan  çalışmalar hakkında bilgi verdi.
 
"Bakanlık olarak pandemi döneminde yurt dışında yaşayan  vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Yurt dışında bulunan müşavirlik ve  ateşeliklerimiz aracılığıyla zaman mefhumu gözetmeksizin bizlere ihtiyaç duyulan  her anda vatandaşlarımızın yanında olduk." ifadelerini kullanan Selçuk, bu zor  süreçte, salgının yaygın olduğu, OHAL ve sokağa çıkma yasağı gibi tedbirlerin  uygulandığı dönemde temsilciliklerde sunulan hizmetlerin vatandaşın ve personelin  sağlığını riske atmadan verilmesine yönelik özel düzenlemeler yaptıklarını  belirtti.
 
YAŞLILARA İLAÇ TEMİN EDİLDİ
 
Temsilciliklerin uzaktan erişimle yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla  sürekli temas halinde olduğunu aktaran Selçuk, "Özellikle dışarıya çıkamayan  yaşlılarımızın ilaç başta olmak üzere ihtiyaçları telefonla ulaştıkları  temsilciliklerimiz aracılığıyla karşılandı. Farklı ülkelerdeki vatandaşlarımızın  tahliyelerine katkıda bulunduk. G20 ve OECD gibi önemli toplantıları video  konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Son olarak kamuoyunun da bildiği gibi Suudi  Arabistan'da beşizleri dünyaya gelen bir ailemiz Bakanlığımızın temaslarıyla  ülkemize getirildi." değerlendirmesinde bulundu.
 
34 BİN VATANDAŞA HİZMET VERİLDİ
 
Bakanlığın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce çeşitli ülkelerde 29  farklı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini, ayrıca koruyucu aile  eğitimleri verildiğini aktaran Selçuk, "Mart ayı başından haziran sonuna kadar  yurt dışında yaşayan 34 bine yakın vatandaşla temas kuruldu." dedi.
 
Bakan Selçuk, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmaların  ilgili birimlerle koordineli bir şekilde aralıksız devam edeceğini kaydetti.
 
 

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