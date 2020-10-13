Bakan Selçuk: Yaklaşık 120 bin kişi İşbaşı Eğitim Programımızdan yararlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk İŞKUR ’a kayıtlı iş arayan vatandaşların mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri imkânına kavuşmalarına ve işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaşmasını sağlayan İşbaşı Eğitim Programı’nın yoğun ilgi gördüğünün altını çizdi.

Selçuk “Vatandaşlarımızın teorik eğitimini aldıkları mesleklerdeki uygulamaları yerinde görmelerini ve çalışma ortamına uyum göstermelerini sağlıyoruz. 1 Haziran’dan Eylül ayı sonuna kadar 119 bin 122 vatandaşımızı bu programımızdan yararlandırdık. Böylece hem işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetişmesini sağlıyor hem de programdan yararlanan vatandaşlarımızın mesleki deneyim kazanmasını sağlıyoruz” dedi.

1.8 milyon kişiye mesleki tecrübe kazandırdık