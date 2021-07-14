Bakan Selçuk ve öğrencilerden TBMM'ye '15 Temmuz' ziyareti

Bakan Selçuk, beraberindeki öğrencilerle 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM 'de bombalanan alanları ziyaret etti. Selçuk ve öğrenciler, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

Bakan Selçuk, tüm milletvekillerinin bu mekanda gösterdiği tavrı ve kararlılığı yeniden andıklarını belirterek, "15 Temmuz gecesinde Meclis'imizin geçirdiği bu elim hadiseyi çok büyük bir inanç ve kararlılık içinde yenebilen bir anlayışla 15 Temmuz'ların unutulmasını ve unutturulmasını engellemeye gayret ediyoruz" dedi.

Daha sonra Cemil Meriç'in 'Karanlıkları devirmek ve aydınlık bir çağın kapılarını açmak için en mükemmel silah bilimdir, kalemdir. Kalemle kazanılamayacak bir savaş yoktur' sözlerini hatırlatarak öğrencilere seslenen Selçuk, "Sizler donanımınızla eğitim inizle bilim yolculuğunuzla en büyük güce sahip olacaksınız ve bu ülkenin geleceğini aydınlatmaya devam edeceksiniz. O yüzden de eğitime, bilime sahip çıkan bir anlayışla yolculuğumuzu daha da güçlenerek sürdürmek bizim vazifemiz. Biz elbette sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz ve seviyoruz ve sizlerin daha iyi yetişmesi için de elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Darbe girişimi gecesi sokaklarda, köprülerde ve yollarda bulunun vatandaşa da teşekkür eden Bakan Selçuk, gazilere sağlıklı ve uzun ömür, şehitlere de rahmet diledi.