Bakan Selçuk: Ülkemizin tecrübelerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Mesleki Eğitim Kurumu protokolüyle ilgili "Mesleki eğitim alanında ülkemizin tecrübelerini kardeşlerimizle paylaşacağız. Atılan imzaların her iki ülkedeki çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara 'da Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile görüştü. Bakan Selçuk ve Amrullayev, bakanlıkta gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu için bir protokol imzaladıklarını hatırlatarak, bu protokol doğrultusunda; bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekân tasarımı, moda tasarımı teknolojileri ile yiyecek içecek hizmetleri gibi 5 alanda eğitim vermeyi planladıklarını söyledi. Selçuk, "Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu ile mesleki eğitim alanında ülkemizin tecrübelerini kardeşlerimizle paylaşacağız. Atılan imzaların her iki ülkedeki çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'BAKÜ TÜRK OKULLARININ GENEL DURUMUNU GÖRÜŞTÜK'

Kardeş ülke Azerbaycan ile yoğun bir şekilde sürdürülen eğitim ilişkilerinin Amrullayev'in göreve başlaması ile daha da hızlanacağı konusunda umutlarının arttığını kaydeden Bakan Selçuk, "Sayın bakan ile görüşmemizde, öncelikle yeni imzaladığımız protokolün hayata geçirilmesi konusunda bazı görüş alışverişlerinde bulunduk. Azerbaycan'da 1993 yılından beri faaliyetlerine devam eden Bakü Türk Okullarının genel durumunu ve ihtiyaçlarını, yükseköğretimde yaşanan haraketlilikten duyduğumuz memnuniyeti konuştuk. Görüşmemizde ayrıca Azerbaycan'da Türkiye Maarif Vakfının eğitim faaliyetlerini düzenlemek için hazırlanmış bulunan Mutabakat Zaptı'nın imzalanması hususunda karşılıklı olarak olumlu temennilerimizi de dile getirdik" ifadelerini kullandı.

'AZERBAYCAN HALKININ BAŞARISI BİZİM GURURUMUZDUR'

Türkiye'de meslek liselerinde üretimine başlanan yeni nesil ders araç gereçleri deney setlerinin ilk numunelerini de Azerbaycan'daki okullara göndereceklerini dile getiren Selçuk, "Kendilerine de iletmiş bulunduğum gibi, mesleki eğitimin daha da ilerletilmesi ve kursların geliştirilmesi konusundaki çabamız artarak devam edecek" dedi.

Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zafer için konuk bakan nezdinde tüm Azerbaycan halkını tebrik ettiğini kaydeden Selçuk, "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur, onların sevinci sevincimizdir. Karabağ'ın yeniden inşası konusunda eğitimin çok kritik bir alan olduğunun farkındayız. Eğitim çalışmalarının daha da geliştirilmesi noktasından da büyük bir çaba içinde olacağız" diye konuştu.

Bakan Amrullayev ise Türkiye'de olmaktan ve eğitim konusunda görüşmekten çok memnun olduğunu anlattı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan beklentilerinin büyük olduğunu kaydeden Amrullayev, bu anlaşmanın Azerbaycan'da gençlerin mesleki eğitime sahada iyi hazırlanması için katkı sunacağını söyledi.