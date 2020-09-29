Bakan Selçuk tarih verdi! Eylül ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman hesaplara yatacak?

Koronavirüs etkisini azaltmak için devlet tarafından verilen kısa çalışma ödeneği cumhurbaşkanlığı kararıyla en son 2 ay daha uzatılmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği alanlar, ödemelerin hesaplara ne zaman yatacağını merak ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak.' Açıklamasını yaptı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.
Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
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