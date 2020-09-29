Bakan Selçuk tarih verdi! Eylül ayı Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman hesaplara yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? sorusu cevap buldu. Koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneğinin açıklanacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. İşte kısa çalışma ödeneğinin ödeme tarihi…

Koronavirüs etkisini azaltmak için devlet tarafından verilen kısa çalışma ödeneği cumhurbaşkanlığı kararıyla en son 2 ay daha uzatılmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği alanlar, ödemelerin hesaplara ne zaman yatacağını merak ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim’de hesaplara yatırılacak.' Açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.



Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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