Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması! Mart sonuna kadar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim açıklamasında bulundu. Mart sonuna işaret edildi. Sınavlar, müfredat, okulların açılması ve 8. ve 12. sınıflar için yapılan hazırlıklara yönelik önemli açıklama yapıldı. Milyonları ilgilendiriyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada "Karne verebilmemiz için bizim bir sınav da yapabilmemiz gerekiyor. İllerin risk durumuna bakarak, yerinde karar dönemi var. İl Hıfzısıhha Kurulu burada risk çok yüksek okulu açamayız, sınav yapamayız diyebilir. Önümüzdeki ay, Mart sonuna kadar illerimizin durumuna bakarak karar verilecek." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk milyonları ilgilendiren yüz yüze eğitim açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Öğretmenlerin aşılanması: Dün ben aşımı oldum. Öğretmenlerimizin aşılanma süreci başladı. Tüm özel ve devlet okullarındaki öğretmenler listeye dahil.

Yüz yüze eğitim: Bilim Kurulu'nun önerisi ile oluşturduğumuz standartlar var. Sınıftaki kişi sayısı, mekanların nasıl düzenleneceği, riskler nelerdir, temizlik durumu nedir? Asgari 16 saatten başlayan bir ders çizelgesi var. Ama her okulun kendi imkanları ve kapasitesi var.

Lise sonlar okula gelecekler. Okula öğrencilerimiz geldiğinde okulun tamamı boş. Yönetim diyebilir ki, burada soru çözme grubu oluşturdum. Şu kadar öğrenciden fazla olamaz, temizlik standartı bu diye belirlediklerimize uyarak okul yöneticilerimiz kendi kararlarını alabilirler.

Okullarda hijyen şartları: TSE ile bir çalışma yaptık. Kılavuz hazırladık. Hangi önlemlerin alınması gerektiği konusunda çok ayrıntılı standartlar var. Çok ayrıntılı bir kılavuz. Velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, öğrencilerimiz için ayrı... Dijital olarak tüm okullara gönderildi.

Dış denetim ekibi risk değerlendirmesini yapıyor. 3 bin kişilik bir ekip. Teftiş sonrasında bu eksik, bunu almalısınız, bunu tamamlamalısınız deniliyor.

Ateş ölçer, dezenfektan ihtiyacı, bunları nasıl karşılayacağız derken, 'yaşasın meslek liseleri' dediğimiz bir noktaya geldik. Kendi ihtiyaçlarının dışında ülke ihtiyacını karşılayan bir noktaya geldiler.

Sınav müfredatı: Hafta sonu liseliler, 12.sınıflar için özel bir kanalımız var. Öğretmenler burada soru çözümü ve konu anlatımı yapıyor. Bu sadece onlara özel. Televizyonda hafta içi bu dersler var. Ayrıca okuldaki öğretmenleri ekrandan anlatıyor. Soru çözüm hattımız var. Öğrenciler burayı arayarak ben bunu çözemedim, yardım istiyorum diyerek 6 Haziran'a kadar cevap alabilir.

Önümüzdeki ay, Mart sonuna kadar illerimizin durumuna bakarak karar verilecek.