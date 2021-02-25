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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili flaş açıklama! Okullar...

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 13:16

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama geldi. Milyonlar bekliyordu. Bakan Selçuk okulların açılmasıyla ilgili duyuruyu yaptı. Okulların açılmasına kararlılıkla devam edildiğini belirten Selçuk, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden daha zor olduğunu ve sağlık anlamında bir riske girilmeden yüz yüze eğitime ilişkin çalışmaların sürdüğünü vurguladı. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sağlık anlamında  herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin verileriyle hareket ederek okulları  peyderpey açma noktasında kararlılıklarının devam ettiğini söyledi. 
 
Bakan Selçuk, Edirne programı kapsamında Kırkpınar Spor Lisesinde  düzenlenen Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, böyle  güzel bir günde bir araya gelmekten, yeni okullar açmaktan büyük mutluluk  duyduğunu belirtti.
 
İnşaatı biten okulları öğretmenlerin, çocukların hizmetine  sunduklarını dile getiren Selçuk, bugün de Edirne'de 6 okul, 156 tasarım beceri  atölyesinin toplu açılışını yapacaklarını ifade etti.
 
Eğitimin sadece üzerinde kağıt kalemle durulan, ezberlenen içerikler  olmadığını anlatan Selçuk, "Uygulamadır, atölyedir, tecrübedir, deneyimdir ve  yaşantıdır. İşte bu 156 atölye özellikle öğrencilerin becerilerini geliştirerek,  çocukların hayatını çok zenginleştirecektir. Öğrencilerin kişiliklerini  geliştirme, meslekleri tanıma konusunda da çok büyük mesafe almasını  sağlayacaktır. Açılan okul ve atölyelerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"  dedi.
 
Bakan Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi açılışının Edirne için çok özel  bir anlamı olduğunu, güreşin kent için ne kadar önem taşıdığını bildiğini  vurguladı.
 
YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
 
Okulların sadece binalar, derslerin işlendiği yer olarak görülmemesi  gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Okul bir hayat sahnesidir. Yaşam alanıdır. Çocukların  sosyalleşmesinde şahsiyetlerinin gelişmesinde etkisi asla yadsınamaz. Bu  çerçevede sağlık anlamında herhangi bir riske girmeden, sadece bilimin  verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açmak noktasında kararlılığımız  devam ediyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha meşakkatlidir, daha zordur.  Bu zorluğu gönülden destek vererek yukarıya taşıyan arkadaşlarıma emekleri için  teşekkür ediyorum."
 
Bakan Selçuk, hayırseverlere yaptırdıkları okullar nedeniyle teşekkür  ederek, bu okulların kendilerine farklı bir enerji verdiğini, millet olarak  beraber hareket etmenin zevkini yaşadıklarını söyledi.
  
Edirne Valisi Ekrem Canalp de tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini,  salgının gündelik hayatta birçok alışkanlığı değiştirdiğini kaydetti.
 
Edirne'nin eğitim açısından da şanslı bir şehir olduğunu belirten  Canalp, şöyle konuştu:
 
"Çünkü derslik başına düşen öğrenci sayımız, derslik sayımız, öğrenci  başına düşen öğretmen sayılarımızı karşılaştırdığımız zaman Türkiye'nin çok  ötesine geldiğimizi, devletimizin, hükümetimizin sağlamış olduğu imkanlarla çok  rahatlıkla ve memnuniyetle söyleyebilirim. Sayın Bakanım, 2023 vizyonu  çalışmanızla beraber biz de Edirne'mizde 2023 İl Vizyon çalışmamızı yaptık. Şunu  memnuniyetle söyleyebilirim ki 2023 İl Vizyon çalışmasını yapan bizim İl Milli  Eğitim Müdürlüğümüz olmuştur."
 
Konuşmaların ardından Bakan Selçuk,  eğitim kurumlarının toplu  açılışını yaptı.
 
OKUL ZİYARETİ
 
Bakan Selçuk, merkeze bağlı Tayakadın köyündeki Şehit Cem Havale İlk  ve Ortaokulunu da ziyaret etti.
 
Sınıflarda öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Selçuk, okul  bahçesinde çocukların oynadığı oyunu izledi.
 
Edirnespor Başkanı Savaş Üner tarafından kendisine hediye edilen takım  forması ve atkıyı alan Selçuk, okul çıkışında vatandaşlarla selamlaştı.
 
Köyde bir vatandaşın, "Köyümüze yakışır okul istiyoruz " şeklindeki  talebine Selçuk, "İnşallah o da olur, eğitim çocuklarımızın geleceği açısından  çok önemli, merak etmeyin onu da oturur, çalışırız." yanıtını verdi.
 
Bakan Selçuk, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret ederek  kente yapılan eğitim yatırımları hakkında bilgi aldı.
 

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