Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından "Çocuklarımızın ekran süresi arttı. Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var. Sizlerden güvenli internet kullanımı ile ilgili bu dosyayı dikkatle incelemenizi rica ediyorum" açıklamasında bulundu.
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- Bakan Selçuk'tan velilere uyarı! 'Dikkatle incelemenizi rica ediyorum'
Bakan Selçuk'tan velilere uyarı! 'Dikkatle incelemenizi rica ediyorum'
16 Aralık 2020 Çarşamba - 15:57 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 15:57
T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ailelere güvenli internet uyarısında bulundu. Selçuk, "Bu süre eğitim için elverişli ancak oyunlar ve sosyal medya kullanımı konusunda velilerimizle iş birliğine ihtiyacımız var." dedi.
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- Bakan Selçuk'tan velilere uyarı! 'Dikkatle incelemenizi rica ediyorum'