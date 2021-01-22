Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması: 15 Şubat'tan sonra...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ile alakalı son dakika açıklamasında bulundu. Selçuk, ''Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim ile alakalı son dakika açıklamasında bulundu. Selçuk, ''Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.'' dedi.