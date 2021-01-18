Bakan Selçuk'tan 'tatil' ile ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil açıklamasında bulundu. 'Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım' diyen Bakan Selçuk, 'Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatil ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah."