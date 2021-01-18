Bakan Selçuk'tan 'tatil' ile ilgili flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tatil ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:
"Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah."
Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 18, 2021
Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah.