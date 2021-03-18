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Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama! Kalıcı olacak...

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 14:26 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 14:32

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Kalıcı olacak. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, dünya çapında standarda kavuşan, 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriklerinin, küresel salgın sona erdiğinde tüm çocukların hizmetinde olacağını bildirdi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF  iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı.
 
Selçuk, buradaki konuşmasında, sayıları yaklaşık 15 bin olan EBA  Destek Merkezlerinin tüm Türkiye'de gün geçtikçe arttığını, bu artışın  uluslararası bir mahiyet taşıdığını belirtti.
 
Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde her öğrencinin evden internetle  canlı derslere katılabilmesi için çok büyük bir altyapı oluşturduklarını söyledi.
  
Bu altyapının uluslararası standartlarda, öğrencilerin büyük kısmına  hizmet edecek hale getirildiğini, günlük 3 milyon canlı ders yapabilme  kapasitesine erişildiğini ifade eden Selçuk, bazı aksaklıkları da gidermek için  öğrencilere 25 GB internet paketi olan yüz binlerce tablet bilgisayar  verdiklerini anlattı.
 
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Öğrencilerin EBA Destek merkezlerine giderek internet, bilgisayar ve  EBA içeriği gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabildiğini belirten Selçuk,  merkezlerin sayısını artırmaya çalıştıklarını, UNICEF'in desteğiyle 164 yeni EBA  Destek Merkezi daha kurulduğunu bildirdi. Selçuk, şöyle devam etti:
 
"Böylece her çocuğumuza adil bir şekilde ulaşma imkanımızın olduğunu  da göstermiş oluyoruz. Sınava girecek öğrencilerimiz arasında bir eşitsizlik  olmaması için de destekleme, yetiştirme kurslarını 31 Ağustos'tan beri açık  tutuyoruz. İsteyen her öğrencimiz istediği yerde ücretsiz olarak yüz yüze  sınavlara hazırlık için öğretmenlerinden ders alabilir. Bu, eşitsizliği gidermek,  daha ötesi fırsat adaletini sağlamak için son derece kritik bir uygulama."
 
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"Geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil"
 
UNICEF'in katkısıyla Ankara, İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve  Gaziantep'te sığınmacı çocukların bulunduğu bölgelerdeki okullara EBA Mobil  Destek aracı sağlandığını ve EBA Destek Merkezi kurulduğunu kaydeden Selçuk,  şöyle devam etti:
 
"Bu merkezler kalıcı merkezler. Küresel salgın döneminin ihtiyacını  karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil. Dünya çapında bir  standarda kavuşmuş olan, 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini  elinde tutan Eğitim Bilişim Ağımızın içerikleri küresel salgın sona erdiğinde tüm  çocuklarımızın hizmetinde olacak. Müfredatın içindeki konuların tekrarı,  pekiştirilmesi ve bazı derslerin yeniden izlenmesi niteliğinde çalışmalara hizmet  edecek."
 
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Selçuk, 164 destek noktasında 15 veya 20 öğrenci, bir öğretmen olmak  üzere 3 bin 169 web kameralı bilgisayar seti bulunduğunu, çocukların evlerinden  sınıfın içine bağlanması konusunda altyapı oluşturmaya da başladıklarını  belirtti.
 
Kurulan merkezlere ilişkin bilgi veren Selçuk, buradaki hizmetlerin  geliştirilmesi çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
 
Konuşmasının ardından EBA Destek noktalarının açıldığı okullara canlı  bağlantı yaparak yetkililerden bilgi alan Selçuk, "18 Mart'ta, böyle özel bir  günde, güzel bir hizmeti yapıyor olmak bize ayrı mutluluk veriyor." dedi.
 
Programa UNICEF Başkanı Henrietta Fore da katıldı.
 

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