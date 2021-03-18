Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili flaş açıklama! Kalıcı olacak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Kalıcı olacak. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, dünya çapında standarda kavuşan, 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriklerinin, küresel salgın sona erdiğinde tüm çocukların hizmetinde olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı.

Selçuk, buradaki konuşmasında, sayıları yaklaşık 15 bin olan EBA Destek Merkezlerinin tüm Türkiye'de gün geçtikçe arttığını, bu artışın uluslararası bir mahiyet taşıdığını belirtti.

Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde her öğrencinin evden internetle canlı derslere katılabilmesi için çok büyük bir altyapı oluşturduklarını söyledi.

Bu altyapının uluslararası standartlarda, öğrencilerin büyük kısmına hizmet edecek hale getirildiğini, günlük 3 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine erişildiğini ifade eden Selçuk, bazı aksaklıkları da gidermek için öğrencilere 25 GB internet paketi olan yüz binlerce tablet bilgisayar verdiklerini anlattı.

Öğrencilerin EBA Destek merkezlerine giderek internet, bilgisayar ve EBA içeriği gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabildiğini belirten Selçuk, merkezlerin sayısını artırmaya çalıştıklarını, UNICEF'in desteğiyle 164 yeni EBA Destek Merkezi daha kurulduğunu bildirdi. Selçuk, şöyle devam etti:

"Böylece her çocuğumuza adil bir şekilde ulaşma imkanımızın olduğunu da göstermiş oluyoruz. Sınava girecek öğrencilerimiz arasında bir eşitsizlik olmaması için de destekleme, yetiştirme kurslarını 31 Ağustos'tan beri açık tutuyoruz. İsteyen her öğrencimiz istediği yerde ücretsiz olarak yüz yüze sınavlara hazırlık için öğretmenlerinden ders alabilir. Bu, eşitsizliği gidermek, daha ötesi fırsat adaletini sağlamak için son derece kritik bir uygulama."

"Geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil"

İstanbul, Kilis, Şanlıurfa, UNICEF'in katkısıyla Ankara Hatay ve Gaziantep 'te sığınmacı çocukların bulunduğu bölgelerdeki okullara EBA Mobil Destek aracı sağlandığını ve EBA Destek Merkezi kurulduğunu kaydeden Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu merkezler kalıcı merkezler. Küresel salgın döneminin ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil. Dünya çapında bir standarda kavuşmuş olan, 20 milyara yakın tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağımızın içerikleri küresel salgın sona erdiğinde tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak. Müfredatın içindeki konuların tekrarı, pekiştirilmesi ve bazı derslerin yeniden izlenmesi niteliğinde çalışmalara hizmet edecek."

Selçuk, 164 destek noktasında 15 veya 20 öğrenci, bir öğretmen olmak üzere 3 bin 169 web kameralı bilgisayar seti bulunduğunu, çocukların evlerinden sınıfın içine bağlanması konusunda altyapı oluşturmaya da başladıklarını belirtti.

Kurulan merkezlere ilişkin bilgi veren Selçuk, buradaki hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Konuşmasının ardından EBA Destek noktalarının açıldığı okullara canlı bağlantı yaparak yetkililerden bilgi alan Selçuk, "18 Mart'ta, böyle özel bir günde, güzel bir hizmeti yapıyor olmak bize ayrı mutluluk veriyor." dedi.

Programa UNICEF Başkanı Henrietta Fore da katıldı.