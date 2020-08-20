Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili flaş açıklama
DHA | 20 Ağustos 2020 Perşembe - 16:36 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 16:38
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim. Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte
Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "Haftalardır “Okulları birlikte açacağız” çağrımıza katılan ve sorumluluk alan herkese teşekkür ederim.
Şimdi tüm hazırlıkları titizlikle yapmaya ve okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız. Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve velilerimizle birlikte" ifadelerini kullandı.