Bakan Selçuk'tan okullar için son dakika açıklaması

Bakan Selçuk, "Alıştıkları yarıyıl tatillerine benzemese de çocuklarımız molada. Biz ise mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile okulları özlediğimiz kavuşmalara hazırlıyoruz. #okullaraçılıyor demenin heyecanıyla... Herkesin emeğine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.
Alıştıkları yarıyıl tatillerine benzemese de çocuklarımız molada. Biz ise mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile okulları özlediğimiz kavuşmalara hazırlıyoruz. #okullaraçılıyor demenin heyecanıyla... Herkesin emeğine sağlık.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 5, 2021
Eğitimde Bu Hafta
25-31 Ocak 2021 pic.twitter.com/9J6CYnkdIP