Bakan Selçuk'tan okullar için son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından yeniden öğrenci ve öğretmenlerin kavuşacağı gün için hazırlıkların devam ettiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, "Alıştıkları yarıyıl tatillerine benzemese de çocuklarımız molada. Biz ise mesai arkadaşlarım ve öğretmenlerim ile okulları özlediğimiz kavuşmalara hazırlıyoruz. #okullaraçılıyor demenin heyecanıyla... Herkesin emeğine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.