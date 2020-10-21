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- Bakan Selçuk'tan okul kantinleri ile ilgili flaş açıklama!
Bakan Selçuk'tan okul kantinleri ile ilgili flaş açıklama!
21 Ekim 2020 Çarşamba - 10:00 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 10:05
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli." dedi.
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