"Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak."
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- Bakan Selçuk'tan liseli öğrenciler hakkında açıklama
Bakan Selçuk'tan liseli öğrenciler hakkında açıklama
14 Mart 2021 Pazar - 23:05 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 23:05
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyduğunu belirterek, "Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak." ifadesini kullandı.
- Bakan Selçuk'tan liseli öğrenciler hakkında açıklama
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