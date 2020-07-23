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Bakan Selçuk'tan "kadına şiddetle mücadele" paylaşımı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 1:50 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 1:50

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, her türlü ideolojik bakış açısı ve siyasi düşüncenin dışında ve üstünde tutulması gereken temel bir insanlık meselesi olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla, şiddeti uygulayanlar kim olursa olsun, 83 milyon tek yürek 'şiddete dur!' diyebilmeliyiz." ifadesini kullandı.


Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın "şiddete karşı sıfır tolerans" vizyonuyla kadına yönelik  şiddetle mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
 
Şiddeti bir insanlık suçu olarak gördüklerini, kimden ve nereden  gelirse gelsin reddettiklerini vurgulayan Selçuk, "Devletimizin tüm kurumları ile  eş güdüm içerisinde topyekün bir mücadele yürütüyoruz. Kültürümüzde ve  inancımızda asla yeri olmayan şiddeti yok edebilmek için koruyucu ve önleyici  tedbirlerimizi daha da yaygınlaştırarak, enerjimizi bu mücadeleye  yoğunlaştırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
 
Selçuk, hukuk önünde, kadın veya erkek olmasına bakılmaksızın mağduru  korumanın devletin asli görevi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
 
"Zira gerek iç mevzuatın gerek uluslararası sözleşmelerin nihai hedefi  insanı yaşatmaktır. Hep beraber tek gayemiz Ayşe Paşalı, Münevver Karabulut,  Özgecan Aslan, Şule Çet, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Gamze Pala, Pınar Gültekin  ve daha nice canlarımızı kıyılmadan koruyabilmek. Her insan evladının en biricik  ve en değerli olduğuna dair merhameti aşılayabilmek.
 
Bu saikle, son 18 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak  üzere, kadınlarımızın hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almaları için  devrim niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. 81 ilde yaygınlaştırdığımız  Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM) ve 145 kadın konukevimiz başta  olmak üzere kurumsal kapasitemizi artırdık."
 
"Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"
 
Aileleri güçlendirmek ve kadınları korumak doğrultusunda hukuki  altyapıyı daha da güçlendirecek her türlü yasal düzenlemeyi, toplumun değişen  ihtiyaçları ve etki analizleri göz önüne alarak yapmayı sürdürdüklerini belirten  Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Bu bağlamda, geçtiğimiz 25 Kasım'da 5 Bakanlığımızın ve Diyanet  İşleri Başkanlığımızın katılımıyla ilk defa 75 maddelik geniş kapsamlı bir  koordinasyon planını imza altına aldık. Kadına yönelik şiddetle mücadele  konusunda, devlet olarak duruşumuz da tavrımız da dün olduğu gibi, bugün de son  derece net: 'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir.'
 
Ancak şiddetle mücadele yasama, yürütme ve yargı erklerinin yanı sıra  tüm toplumun farkındalığını ve sorumluluğunu gerektiren bir zihniyet meselesidir.  Bir seferberlik ruhuyla hareket etmemiz bu mücadelede başarılı olmamızın yegane  yoludur. Kadına yönelik şiddetle mücadele, her türlü ideolojik bakış açısı ve  siyasi mülahazanın dışında ve üstünde tutulması gereken temel bir insanlık  meselesidir. Dolayısıyla, şiddeti uygulayanlar kim olursa olsun, 83 milyon tek  yürek 'şiddete dur!' diyebilmeliyiz."

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Zehra Zümrüt Selçuk Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler kadına yönelik şiddet
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