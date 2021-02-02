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Bakan Selçuk'tan, İzmir'deki sele ilişkin açıklama: Ekiplerimiz sahada

02 Şubat 2021 Salı - 18:51 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 18:51

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddetli yağış nedeniyle sel meydana gelen İzmir'de vatandaşların ihtiyaçlarının tespiti için bakanlık ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.


Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tespitini yaparak, gerekli desteklerin sağlanması için ekiplerimiz sahada. Geçmiş olsun İzmir." ifadelerini kullandı.

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izmir sel zehra zümrüt Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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