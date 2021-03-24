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Bakan Selçuk'tan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 9:44 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 9:44

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın haklarının korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında kesinlikle bir geri gidiş söz konusu olmayacak. Buradan bir ödün verilmeyecek, sapma olmayacak. Bu konuda duruşumuz çok net." dedi.


Bakan Selçuk, Türkiye'nin kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak  bilinen, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla  Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden çekilme kararı almasına ilişkin AA  muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
Şiddeti her daim bir insanlık suçu olarak gördüklerinin altını çizen  Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok net ve kararlı bir duruşla amasız,  fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle 19 yıldır sürdürdüklerine dikkati çekti.
 
Selçuk, "Şiddetle mücadele noktasında duruşumuz değişmedi. Sayın  Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın koordinasyonunda  aynı irade ve aynı kararlılıkla şiddetle mücadeleye devam edeceğiz." diye  konuştu.
 
"Gelinen noktada toplumsal ayrışmaya sebep olmuş bir metin"
 
Metinlerin toplumla buluştuktan sonra anlaşılmasının  farklılaşabileceğine, 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nde de benzer  bir sürecin yaşandığına işaret eden Selçuk, "Bir taraf bu metni şiddetle  mücadelede yegane araç olarak görürken bir taraf da bunun toplumsal dokuda  birtakım değişimlere sebep olduğunu söyleyebiliyor. Dolayısıyla gelinen noktada  bu, toplumsal ayrışmaya sebep olmuş bir metin." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bunun sadece Türkiye için geçerli olmadığına dikkati çeken Selçuk,  "Sözleşme, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden 19'unda çekinceyle onaylanmış, 11'inde  onaylanmamış, iki ülkede ise hiç işlem yapılmamış durumda. Dolayısıyla İstanbul  Sözleşmesi, diğer Avrupa Konseyi ülkelerinde de tartışmaya açık bir metin."  ifadesini kullandı.
 
"Kesinlikle geriye gidiş, ödün verme, sapma söz konusu değil"
 
Bakan Selçuk, "Türkiye'de geldiğimiz noktada hem birincil hem de  ikincil mevzuatımızda kadınlarımızı korumak, kadına yönelik şiddetle mücadele  etmek için gerekli bütün araçlarımız mevcut. Bu noktada kesinlikle bir geriye  gidiş, ödün verme, sapma söz konusu değil." açıklamasında bulundu.
 
Şiddetle mücadelenin siyaset üstü bir konu olduğuna ve siyasi rant  aracı olarak kullanılmaması gerektiğine vurgu yapan Selçuk, "Bugün cinayete  kurban giden her kadınımız, bizim için çok acı ve biz bununla mücadele etmek için  dün olduğu gibi bugün de yarın da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
 
 "İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki tek  aracımız değil"
 
Bakan Selçuk, 5 farklı bakanlık ve Diyanet İşleri Başkanlığıyla Kadına  Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın (2020-2021) hayata geçirildiğini  anımsatarak, bu plandaki 75 maddenin devreye alınmaya başladığını belirtti.
 
Bakanlık koordinasyonunda 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü Kadına  Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın bütün hazırlıklarının  tamamlandığını da bildiren Selçuk, "Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına  yönelik şiddetle mücadeledeki tek aracımız değil, birçok aracımız var. Aynı  kararlılıkla ve hatta daha etkin çözümler de bularak bu araçlarımızı kullanmayı  sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.
 
Selçuk, kadınları korumaya yönelik yeni bir ihtiyaç doğması durumunda  yasal düzenlemelerle dinamik ve güçlü bir sistem çerçevesinde gereken  değişiklikleri yapacak kararlılığa sahip olduklarının da altını çizdi.
 
Anayasa'dan Türk Ceza Kanunu'na, Medeni Kanun'dan Sosyal Güvenlik  Kanunu ve Belediyeler Kanunu'na uzanan geniş bir alanda kadın-erkek fırsat  eşitliğini sağlamaya dönük birçok adımın atıldığına dikkati çeken Selçuk,  kadınların güçlenmesi, karar alma mekanizmalarında, eğitimde, sağlıkta, medyada,  siyasette daha fazla yer almaları için çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.
 
Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın  himayesinde 25 Kasım 2019'da başlatılan Mercan Seferberliği'nin kadınların  çalışma hayatı, sosyal ve toplumsal hayatta daha fazla yer alabilmeleri, aile ve  iş hayatları arasındaki uyumu  sağlamaya dönük uygulamaların geliştirebilmesi  açısından çok önemli olduğunu kaydetti.
 
"Geri gidiş' olarak yorumlamak çok yanlış"
 
Bakan Selçuk, İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle birlikte, "Türkiye'de  kadın hakları, kadına yönelik şiddetle mücadele kazanımlarının kaybedileceği"  eleştirilerinin anımsatılması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:
 
"Kadın haklarının korunması, kadına yönelik şiddetle mücadele  noktasında kesinlikle bir geri gidiş söz konusu olmayacak. Buradan bir ödün  verilmeyecek, sapma olmayacak. Bu konuda duruşumuz çok net. Bu, toplumsal  ayrışmaya sebep olan bir metne dair gösterilen irade. Bunu ilkelerimiz ve  hedeflerimiz noktasında 'geri gidiş' olarak yorumlamak çok yanlış. Bizim kadın  hakları konusundaki 18 yıllık mücadelemizi bir metne indirgemek de çok büyük bir  haksızlık."
 
2002'de 11 olan kadın konukevi sayısının şu anda 148'e ulaştığına, 81  ilde Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinin hayata geçirildiğine, ilçeleri de  kapsayan 355'i aşkın Sosyal Hizmet Merkezinde Şiddetle Mücadele İrtibat  Noktaları'nın kurulduğuna, Alo 183 Sosyal Destek Hattı'nın da daha etkin bir  yapıya kavuşturulduğuna işaret eden Selçuk, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek  Uygulamasıyla (KADES) şiddete maruz kalma riski taşıyan kadınların hızla emniyet  ve kolluk kuvvetlerine ulaşabildiğini de anımsattı.
 
"Şiddete sebep olan esas sorunları konuşamaz duruma geliyoruz"
 
Kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm bu uygulamalarla daha etkin  bir şekilde sürdürüldüğünü, başarıya ulaşmasının ise üniversiteler,  akademisyenler, medya ve toplumun bütün kesimleriyle iş birliğinde mümkün  olduğunu dile getiren Selçuk, medyada, dizilerde, "prime time" yayınlarda her gün  şiddetin konuşulduğuna dikkati çekti.
 
Bakan Selçuk, "şiddetin arttığı" yönündeki iddialar dile getirilirken  bu unsurun da gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas  kök sorunları konuşamaz, tartışamaz duruma geliyoruz. İsteğimiz, toplumumuzla  bütün paydaşlarla akademisyenlerimizle medya mensuplarımızla sivil toplum  kuruluşlarımızla beraber kadına yönelik şiddetin kök sorunlarını, sebeplerini  daha iyi analiz edebilmek ve buna dair politikalar, uygulamalar  gerçekleştirebilmek. Bu bireysel değil bütün toplumumuza ait bir sorun. İstiyoruz  ki bundan sonra bir tek can bile kurban gitmesin ve bu noktada kararlılığımız  devam edecek."
 
"Ortak paydamız araçlar değil, amaçlarımız, hedeflerimiz olmalı"
 
Bakan Selçuk, "Şiddetle mücadele edebilmemiz için şiddet haberlerinin  yansıtılması noktasında medyaya birçok görev düşmekte. Şiddetin alkol, bağımlılık  gibi birçok nedeni var. Akademisyenlerimize şiddetin gerçek kök nedenlerini  araştırmak noktasında büyük görevler düşüyor. Fakat biz bunu sadece bir metin  üzerinde tartıştığımız zaman şiddetin gerçek sebeplerini konuşamamış oluyoruz."  dedi.
 
"Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" prensibini anımsatan Selçuk,  karar alma mekanizmalarında kadınların sayısının her geçen gün arttığına, kamu  çalışanlarının yüzde 40'ının, avukatların, öğretmenlerin yarısının, doktorların  yüzde 44'ünün kadın olduğuna, kadın milletvekillerinin sayısının ise yüzde  4'lerden yüzde 17'lere çıktığına dikkati çekti.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Şiddete karşı bütün  sivil toplum kuruluşlarımızla beraber mücadele edeceğimize inanıyoruz. Ortak  paydamız araçlar değil, amaçlarımız, hedeflerimiz olmalı." ifadesini kullandı.
 

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