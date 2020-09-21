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Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı

21 Eylül 2020 Pazartesi - 9:45 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 9:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaştı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başlayan yüz yüze eğitimin ilk gününde, ilkokul günlerinden bir fotoğraf paylaşarak, "O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım" dedi. 
 
Bakan Selçuk paylaşımında, "Eylül 1985 / Bayındır, İzmir
 
O gün olduğu gibi bugün de çok heyecanlıyım. Gülümseyen yüz ifadesi
 
Okullarımız çocuklarımızla, sınıflarımız onların sesleriyle şenlenecek" ifadelerine yer verdi. 
 
Maske ve mesafe kurallarına da dikkat çeken Selçuk, "Maskelerimizi unutmuyoruz. Mesafemize ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz" dedi. 
 

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