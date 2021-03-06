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Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması: İlk kez...

06 Mart 2021 Cumartesi - 22:27 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 22:27

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşmenin ardından hafta sonunda yaşanan yoğunluk üzerine yüz yüze eğitimin başladığı okullar ve öğrencilerle ilgili önemli çağrıda bulundu.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var.'' ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk hafta sonu yüz yüze eğitim
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