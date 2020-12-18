Bakan Selçuk'tan flaş ek kaynak açıklaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid 19 salgını nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkat çekerek, bu ay 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı’na gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon TL tutarında kaynak aktardık’ dedi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktardıklarını ve bu payın Aralık ayı için 186 milyon TL olduğunu hatırlattı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla “dönemsel muhtaçlık” kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını hatırlatan Selçuk, aktarılan kaynakla hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının mali imkânlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.