Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibariyle 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası'na, http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
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Bakan Selçuk'tan flaş EBA açıklaması
14 Eylül 2020 Pazartesi - 22:03 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 22:03
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Destek Noktası sayısının bugün itibariyle 4 bin 80 olduğunu bildirdi.
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