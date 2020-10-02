Bakan Selçuk'tan flaş destek açıklaması!

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından yapılan destek ödemeleri ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Milyonlarca vatandaşa sağlanan desteklerin sürdüğünü aktaran Selçuk; “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na periyodik pay olarak 186,8 milyon TL kaynak aktardık” diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, 81 ilde ve ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak "periyodik pay" adı altında kaynak aktarımında bulunduklarını hatırlattı.

Ekim ayına ilişkin bilgi veren Selçuk, 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını kaydetti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla “dönemsel muhtaçlık” kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını hatırlatan Selçuk, aktarılan kaynakla hem sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirdiklerini hem de vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi.

Vakıflar kanalıyla gönderilen ödenekler, dezavantajlı durumda bulunan vatandaşların ve hanelerin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılıyor.