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Asgari ücret ile ilgili flaş gelişme! Bakan açıkladı...

06 Kasım 2020 Cuma - 10:27 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 11:16

Asgari ücret ile ilgili milyonları ilgilendiren açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." ifadesini kullandı.


2021 Yılı Bütçesi görüşmeleri için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na katılan  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum." dedi. Bakan Selçuk komisyonda şunları söyledi:
Sosyal Koruma Kalkanı ile sağlanan yardım ve desteklerin toplam tutarının 41 milyar lirayı geçtiğini de belirtti. SGK'nin 2002'de olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda olmasını  bekliyoruz
 

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