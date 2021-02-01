Bakan Selçuk'tan flaş açıklama! 'Tüm illerdeki okullarda...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklama geldi. 81 ildeki tüm okullarda uygulanacak. Bakan Selçuk yeni uygulamayı tanıttı. Yazılım geliştirildi ve öğretmenler için ortak bir soru havuzu oluşturuldu. Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu adı verilen uygulamada öğretmenler soru hazırlama çalışmalarına, ölçme ve değerlendirme çalışmalarına katılabilecek. Bakan Selçuk, "Öğretmenlerimizin rahatlıkla, kendi sınıf seviyelerini, kendi derslerini, kendi kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerde yapılan çalışmaları dikkate alma noktasında müthiş bir kolaylık sağlanıyor." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bakanlık binasında düzenlenen Ölçme Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformu Tanıtım Toplantısı’na katıldı.

Bakan Selçuk, tüm il merkezlerinde ölçme ve değerlendirme merkezlerinin oluşmasını sağladıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "81 ilimizde de bu merkezlerimiz aktif biçimde çalışıyor. Bugün tanıtımını yaptığımız Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Platformu tek tek illerde yapılan bu çalışmanın bütünleştirilmesi, daha sistematik hale getirilmesi, daha işlevsel kazanımların bir parçası. Ortaya konulan bu yazılımla müfredatta yer alan kazanımların dikkate alındığı, ortak bir soru havuzundan söz ediyoruz. Ve öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz. Bu çok önemli. Çünkü biz beraber bir iş yapıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte bir iş üretiyoruz. Dışarıdan bağımsız, bağlantısız bir takım ölçme, değerlendirme çalışmaları yerine Türkiye’deki tüm öğretmenlerin birlikte yaptığı bir ölçme ve değerlendirme çalışmasından söz ediyoruz. Bu yazılım bize bunu sağlıyor" dedi.

'BU PLATFORM İLE BERABER BAZI KOLAYLIKLAR GÜNDEME GELİYOR'

Bakan Selçuk, hazırlanan yazılımın önemine dikkat çekerek, "Burada web ortamına taşınan bu sistemin tüm öğretmenlerimiz tarafından da illerde, ilçelerde izlenmesi; okullarda, sınıflarda hayata geçirilmesi noktasındaki süreci de başlatmış oluyoruz. Bu platform ile beraber elbette bazı imkanlar ve kolaylıklar da gündeme geliyor. Öncelikle 'Ben de bir öğretmen olarak soru hazırlama çalışmalarına, ölçme ve değerlendirme çalışmalarına, katkı sağlamak istiyorum' diyen tüm meslektaşlarım için kullanıcı dostu bir ortam ortaya getirmiş oluyoruz. Ve öğretmenlerimizin rahatlıkla, kendi sınıf seviyelerini, kendi derslerini, kendi kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, hazırlanan soruları paylaşma ve başka illerde yapılan çalışmaları dikkate alma noktasında müthiş bir kolaylık sağlanıyor. Ve çok farklı tiplerde soruların hazırlanması da mümkün; sadece çoktan seçmeli sorulardan söz etmiyoruz elbette" diye konuştu.

'BU DA SÜRECİ RAHATLATACAK BİR KONU'

Bakan Selçuk, yazılımda sınıfın durumuna göre, öğrencinin durumuna göre kolay, orta, zor soruların hazırlanmasının da mümkün olduğunu bildirerek şunları söyledi: