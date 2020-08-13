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Bakan Selçuk'tan eğitim için corona virüsle mücadele çağrısı

13 Ağustos 2020 Perşembe - 19:51 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 19:51

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 18 milyon öğrencinin eğitiminin, birlik içinde yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadeleye bağlı olduğunu belirtti.


Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüs
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