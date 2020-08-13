Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gayretinize ve sesinize ihtiyacımız var. Siz de çevrenizdekileri sorumlu olmaya, maske takmaya, yüz yüze eğitimin başlaması için virüs riskini azaltmaya davet edin. 18 milyon öğrencinin eğitimi, bizim birlik içinde virüsle mücadele etmemize bağlı." ifadesini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Selçuk'tan eğitim için corona virüsle mücadele çağrısı
Bakan Selçuk'tan eğitim için corona virüsle mücadele çağrısı
13 Ağustos 2020 Perşembe - 19:51 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 19:51