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Bakan Selçuk'tan EBA TV Anaokulu'na ilişkin çağrı

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 16:35 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 16:35

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı destekler nitelikte." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, anaokulu  çağındaki çocukların televizyon dizisi, magazin programı izlediğini, haberleri  hiç kaçırmadığını çok gördüklerini ve bu durumun yanlışlığının altını defalarca  çizdiklerini belirtti.
 
Çizgi film içeriklerinin pedagojik açıdan değerlendirilmesi  gerektiğini konuştuklarını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Ama eleştirmekten ve hatta yol göstermekten öte yapmamız gereken bir  şey vardı: Harekete geçmek... Okul öncesi eğitim bizim için çok önemli, çok  özeldir. EBA TV Anaokulu açıldı. Bugün uzaktan eğitimin bir parçası olarak yayın  yapıyoruz. İçeriklerimiz çocuğa uygun, çocuk menfaatini ve müfredatımızı  destekler nitelikte."
 
Bakan Selçuk, bugün erken çocukluk eğitimine ilişkin tanıtım  toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsattı.
 
Kartondan yapılmış bir televizyonun görselini paylaşan Selçuk, "Bu  fotoğraf, çocuklar için. Şimdi sizlerden ricam, bir mukavva kutu bulup ortasını  keserek, yanlarına düğmeler çizip, tepesine de çataldan iki tane anten ekleyerek  bu televizyondan yapmanız, sonra da EBA TV Anaokulu'nu açıp derslere başlamanız.  Bekliyorum fotoğraflarınızı..." açıklamasında bulundu.
 

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