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Bakan Selçuk’tan duygulandıran paylaşım

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 22:41 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 22:42

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstiklal Marşı'nı okumak için Sivas'ın Şarkışla ilçesinde okul bahçesine giden 96 yaşındaki Fermude Cangül ile ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmak istediğini bildirdi.


Bakan Selçuk, Twitter hesabından, "Tüm okullarda, yöneticilerin katılımıyla bayrak töreni yapılması, öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin bulundukları yerden İstiklal Marşı'na eşlik etmeleri" çağrısının ardından, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Mehmet Emin Tuna Ortaokulunda düzenlenen bayrak törenine katılan 96 yaşındaki Fermude Cangül'ün Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan fotoğrafını paylaştı.
 
 
Haberde yer verilen asırlık çınar Cangül'ün ifadelerini aktaran Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Her yaşta, aynı heyecanda buluşmak ne büyük mutluluk... Fotoğraf, Sivas'tan. 96 yaşındaki Fermude Cangül annemiz, bayrağıyla koşmuş okul bahçesine. 'Töreni duyar duymaz heyecanla bekledim.' diyor. Kendisiyle ilk bayrak töreninde yan yana saygı duruşunda bulunmayı diliyorum."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İstiklal Marşı
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