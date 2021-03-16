Bakan Selçuk tabloyu paylaştı! 'Bizim hedefimiz...'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde..." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Dünya genelinde okulların durumunu tablo ile paylaşan Selçuk, "Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de “Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor." diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde..." dedi.