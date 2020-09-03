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Bakan Selçuk açıkladı! 5 milyon lira daha ek kaynak gönderildi

03 Eylül 2020 Perşembe - 10:27 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 10:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Giresun'daki sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 5 milyon lira daha ek kaynak gönderdik." dedi.


Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek gönderildi. 
 
Selçuk, yazılı açıklamasında, Giresun'da 22 Ağustos'ta yaşanan sel ve  heyelan felaketinden etkilenen vatandaşlar için sürdürülen çalışmalara ilişkin  bilgi verdi.
 
Psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların yer aldığı ekiplerle  afetzede vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Selçuk, bölgedeki Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına daha önce de 2,5 milyon lira kaynak  aktarıldığını anımsattı.
 
Bakan Selçuk, "Giresun'da sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız  için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 5 milyon lira daha ek ödenek  göndererek toplamda 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olduk." bilgisini paylaştı.

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