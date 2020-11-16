Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.
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Bakan Selçuk: Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor
16 Kasım 2020 Pazartesi - 12:54 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 12:54
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kızılay'da uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri gördüğünü belirterek, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.
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