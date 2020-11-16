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Bakan Selçuk: Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor

16 Kasım 2020 Pazartesi - 12:54 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 12:54

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kızılay'da uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri gördüğünü belirterek, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.
 

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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı Kızılay
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