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Bakan Selçuk resmen duyurdu! İşte saat saat ders programı

30 Ağustos 2020 Pazar - 23:25 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 23:25

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı.


Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim  öğretim yılının yarın başlayacağını anımsatarak, şu bilgileri verdi:
 
"Öğrencilerimizle buluşabileceğimiz EBA canlı ders programımız da  hazır. Detaylı bilgi için http://eba.gov.tr ve http://uzaktanegitim.meb.gov.tr  adreslerine başvurabilirsiniz."
 
Selçuk, iyi dersler dileğinde bulunduğu öğrencilere, şöyle seslendi:
 
"Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın,  derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi  ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var."
 
Paylaşımda ayrıca 1'inci sınıflar hariç, 2-12'nci sınıf öğrencilerinin  canlı ders programı tablosuna yer verildi.
 

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Eğitim Bilişim Ağı eba
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