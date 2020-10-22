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Bakan Selçuk projenin detaylarını paylaştı: 7 binin üzerinde...

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 17:43 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 17:43

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sabancı Vakfı iş birliğinde başlattıkları Köy Okulları Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı'na 7 binin üzerinde köy okulu öğretmeninin katıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okuduğu ilkokuldan köy öğretmenlerine yönelik projenin detaylarını paylaştı ve şunları söyledi: "7 binin üzerinde köy okulu öğretmeni mesleki gelişim eğitimlerine katıldı. Köy okullarının hayatı öğrenmek bakımından çok ciddi avantajları da var. Bu avantajları daha da yükseltmek için köy öğretmenlerimize destek olmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz."


Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve  Geliştirme Genel Müdürlüğü, Sabancı Vakfı  iş birliği ile hayata geçirilen "Köy  Okulları Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenleri Mesleki Gelişim Programı"nın  çıktılarını, ilkokula başladığı okul olan Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emirler  Köyü İlkokulunda gerçekleştirilen toplantıda tanıttı.
 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı,  Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği  (KODA) Genel Koordinatörü Mine Ekinci'nin hazır bulunduğu toplantıya, Sabancı  Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da canlı bağlantı ile katıldı.
 
Törenin gerçekleştirildiği köy okulunun bahçesinde konuşan Selçuk,  "Bugün doğduğum köydeyiz. Bugün hatıralarımın başladığı yerdeyiz. Köy  öğretmenleri ve köyde okuyan öğrencilerimizle ilgili bir konuda, özellikle bu  okulu tercih ettik. Çünkü bu heyecanın bütün köy okullarına yansıması konusunda  bir niyetimiz vardı. Burada sadece bir Bakan olarak konuşmuyorum, buranın bir  öğrencisi, öğretmeni olarak da konuşuyorum. Benim nezdimde köy okullarının çok  ama çok ayrı bir yeri var. Çünkü oradaki enerji, oradaki güzellik, oradaki  çalışma aşkı, şevki bizi her zaman heyecanlandırıyor." dedi.
 
Eğitimde fırsat adaleti sağlamayı çok önemsediğini dile getiren  Selçuk, "Herkese eşit davranmak neticede adaleti doğurmayabilir. Herkese adil  davranmak eşitliği doğurur. O yüzden de köy okullarımıza her zaman ayrıcalıklı  bir şeklide imkanlar sağlamayı tercih ediyoruz." diye konuştu.
 
"7 binin üzerinde köy okulu öğretmeni eğitimlere katıldı"
 
Köyde eğitimin ve şartların zor, iklimin de sert olduğunu ifade eden  Selçuk, ancak hep menfi şeyler söylemenin doğru olmadığını vurguladı.
 
Köy okullarında öğretmen ve öğrenci ilişkisinin, öğretmen ve toplum  ilişkisinin çok daha sıcak olduğunu anlatan Selçuk, "Yani köy okullarının hayatı  öğrenmek bakımından çok ciddi avantajları da var. Bu avantajları daha da  yükseltmek için köy öğretmenlerimize destek olmak için her türlü çalışmayı  yapıyoruz." dedi.
 
2023 Eğitim Vizyonu'nda köy okullarına ilişkin çalışmaların  hızlandırılacağı hedefinin yer aldığına işaret eden Selçuk, buna ulaşmak için  Bakanlığın imkanları ile sınırlı kalmayarak Türkiye'nin imkan ve birikimini  kullanmayı tercih ettiklerini anlattı.
 
Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere  yönelik mesleki gelişim programını hazırladıklarını belirten Selçuk, sözlerini  şöyle sürdürdü:
 
"Bunu tam da öğretmenimizin sahada ve mutfakta neye ihtiyacı var? Bu  sorunun cevabını ortaya koyarak çalışmayı başlattık. Projede 7 binin üzerinde köy  okulu öğretmeni mesleki gelişim eğitimlerine katıldı. Mesleklerinin ilk yılında  'Neyi, nasıl yapacağım?' sorusunu soran öğretmenlerimize 'Hiç merak etmeyin, biz  size dünya standartlarında bir eğitim vererek neyi, nasıl yapacağımızı çok açık  ve net biçimde ortaya koyacağız.' dedik. Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan  öğretmenlerimiz için özel yayınlar, kitaplar çıkardık. 'Her gün bu kitaplara  bakarak okulda, sınıfta, köyde neyi nasıl yapabiliriz?' sorusunun cevabını  bulabilirsiniz dedik. Bu çalışmalar sadece köy öğretmenleri için değil, bütün  sınıf öğretmenleri için faydalı bir çalışma. Yani sadece köydeki öğretmenlerin  ihtiyacına yönelik bir içerik de değil, mesleğine yeni başlayan her öğretmenin,  her şekilde faydalanabileceği bir içerik var bu kitaplarda."
 
"Köy okulu öğretmeni, köyde aynı zamanda liderdir"
 
"Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" vizyonu içerisinde Sabancı Vakfının  desteğinin büyük olduğunun altını çizen Selçuk, öğretmenlerin bu desteklerle daha  iyi yetiştiklerini gördüklerini söyledi.
 
Dünyanın sürekli değiştiğini, her nesil farklılaştıkça öğretmenin  ihtiyacının da farklılaştığını, bu nedenle öğretmenlerin hayat boyu eğitime  ihtiyacı olduğunu anlatan Selçuk, "Sadece öğretmenlerin değil, hepimizin sürekli  öğrenmesi gerekiyor." dedi.
 
Köydeki öğretmenlerin başka bir özelliğinin bulunduğunu dile getiren  Selçuk, şöyle devam etti:
 
"Köy okulu öğretmeni köyde aynı zamanda liderdir, onlar aynı zamanda  bir psikolog, sosyologdurlar. Köy öğretmenleri, mesleklerinin ilk yılında köye  gittikleri için başka tecrübeye ihtiyaç duyarlar ve köyde bu uyumu sağlamak için  bizim bu eğitimimizin ve kitaplarımızın büyük ölçüde faydasını görecekler.  Bakanlık olarak başta ben olmak üzere bütün ekip arkadaşlarım bu işe baş koymuş  vaziyetteler. Biz bu iyi görevlerden görev, işlerden bir iş olarak görmüyoruz. Bu  işi gönülden bir iş olarak görüyoruz. Bundan dolayı da çok daha büyük bir  sahipliğimiz var."
 
"Öğretmen, bütün bir köyü dönüştürebilir"
 
 Mesleki gelişim programına katılan öğretmenlerin "Burası bizde Ziya  Hoca." dediklerinde çok mutluluk duyduğunu ve gözünün arkada kalmadığını dile  getiren Selçuk, şunları kaydetti:
 
"On binlerce öğretmenimiz 'Burası bizde.' dediğinde aslında 'Türkiye  bizde, çocuklar bize emanet.' demek istiyorlar. Bu emanetin de şuurunda  olduklarını, öğretmenlik vazifesinin ilahi bir vazife olduğunu, bize emanet olan  çocukların hakkını hukukunu korumak meselesi olduğunun farkındalar. Bu nedenle,  öğretmenlerimiz bu şuurla işlerini çok daha kolay yapacaklar. Bize düşen onlara  hizmet etmektir, ihtiyaçlarını karşılamaktır, problemlerini çözmektir. Bu  vazifeyi mutlu şekilde yaparken, Allah rızası için yaparken biz daha büyük bir  gayret buluyoruz. Biliyoruz ki bir öğretmene dokunursanız o öğretmen, sadece bir  çocuğu değil bütün bir köyü dönüştürebilir."
 
Selçuk, projenin hayata geçirilmesinde ve diğer eğitim konularında  desteğini esirgemeyen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'ya,  vakıf çalışanlarına ve KODA'ya teşekkür etti.
 
"Çok güzel kazanımlara sahip oluyoruz"
 
Güler Sabancı ise canlı bağlantı ile yaptığı konuşmada, Sabancı Vakfı  olarak 46 yıldır bu topraklardan kazandıklarını, bu toprakların insanlarıyla  paylaşmak için çalıştıklarını anlattı.
 
Toplumsal gelişme için yürüttükleri çalışmaların içinde en öncelikli  konular arasında eğitimin bulunduğunu aktaran Sabancı, "Vakıf olarak eğitimde  fırsat eşitliğinin sağlandığı bir toplumu hayal ediyoruz herkesle beraber.  Eğitimin hakkı tartışılmaz diyoruz. Türkiye'nin her yerinde ve eğitimin her  kademesinde desteklediğimiz projelerle kadın, genç ve engellilerin eğitimde  fırsat eşitliğini sağlamak için çalışıyoruz." dedi.
 
Kırsalda eğitimin niteliğinin artırılması için de KODA ile 4 yıl önce  çalışmaya başladıklarını ifade eden Sabancı, şöyle konuştu:
 
"Bakan Selçuk'un her fırsatta belirttiği gibi köy okullarının,  eğitimin göz bebeği olduğuna biz de gönülden inanıyoruz. Yaklaşık bir yıl önce  Bakanlık ile çıktığımız bu yolda çok güzel kazanımlara sahip oluyoruz. Online  eğitimlerle Türkiye'nin neredeyse tüm köy okullarında hedeflediğimiz sayıda  öğretmene ve öğrenciye ulaşıldığı haberini aldım ve çok mutlu oldum. Yüzlerce köy  öğretmeni de yüz yüze eğitimlere katıldılar. Toplumsal gelişimin teminatı,  eğitimin göz bebeği olan köy okullarımızın aydınlanması için meşaleyi her zaman  en yukarıda tutan öğretmenlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyoruz."
 
"Nice Ziya Hocalar, nice mühendisler, nice öğretmenler bu köylerden  yetişsin"
 
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da 7  bin dolayında köy okulunda 240 bin dolayında öğrencinin eğitim aldığını kaydetti.
 
Köy okullarındaki öğretmenlere yönelik ısınmadan, tarım ve  hayvancılığa kadar pek çok konuda farkındalık sağlayacak, velilerle etkileşimi  artıracak, birleştirilmiş sınıflardaki öğrencilerde fark yaratacak eğitimlere  başladıklarını anlatan Boyacı, şunları kaydetti:
 
"Köyler her zaman Anadolu'da medeniyetin ışığı oldular. Köylerden  yetişenler, cumhuriyetle birlikte bugünün Türkiye'sinin değişimini yönlendiren,  fark yaratan insanlar oldular. Bugün sayın Bakan'ın köyünde olmak bunun en önemli  göstergesi. Bu köyden, bu okuldan çıkmış  Ziya Hoca, Milli Eğitim Bakanı olmuş,  biz istiyoruz ki daha nice Ziya Hocalar, nice mühendisler, nice öğretmenler bu  köylerden yetişsin ve ilerlesin. Bu projeyle birlikte köylerde görev yapan  öğretmenleri desteklemeye devam edeceğiz."
 

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