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Bakan Selçuk paylaştı: 'Güle güle kullanın çocuklar'

05 Haziran 2020 Cuma - 11:31 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 11:31

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çocuklar için özel maske üretildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı' dedi.


Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklaması şöyle;
 
Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı
 
Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin http://epttavm.com mağazalarında
 
Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar
 

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