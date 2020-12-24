Bakan Selçuk paylaştı, belediye Hasan'a masa ve sandalye hediye etti

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çalışma masası olmayan 5’inci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Aslıhan'ın, minder üzerinde ders çalıştığı anlara ilişkin fotoğrafı ağabeyi tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu fotoğrafı, 'Meslek liselerimiz çalışma masası yapıp gönderir mi' notuyla paylaşınca, harekete geçen Harran Belediyesi, küçük öğrenciye masa ve sandalye hediye etti.

Harran'ın Giyimli Mahallesi'nde yaşayan beşinci sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Aslıhan'a bir süre önce derslerini yapabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tablet hediye edildi. Küçük öğrenci tablet ile minder üzerinde ders çalışırken, 11'inci sınıf öğrencisi ağabeyi Halit Aslıhan fotoğrafını çekti. Ağabeyi küçük kardeşinin fotoğrafını tablet teşekkürü yapıp Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u etiketleyerek, masa ve sandalye ihtiyacını belirterek paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından fotoğrafı; "Harranlı Hasan Hüseyin'in tableti ulaşmış. Çalışma masasını da meslek liselerimiz yapıp gönderir mi? Ne dersiniz Meslek ve Teknik Eğitim Genel Müdürü" notuyla paylaştı.

Bakan Selçuk'un bu paylaşımının ardından Harran Belediyesi harekete geçti. Öğrencinin adresini tespit eden ekipler, evine gittikleri Hasan Hüseyin Aslıhan'a masa ve sandalyesini hediye etti. Küçük öğrenci odasında yeni masa ve sandalyesinde tableti ile ders çalışarak, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Küçük öğrencinin ağabeyi Halit Aslıhan da duyarlılığından dolayı Bakan Ziya Selçuk ve Harran Belediyesine teşekkür ederek, şöyle konuştu: