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Bakan Selçuk: Özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız

DHA |  23 Kasım 2020 Pazartesi - 10:56 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 10:56

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız" dedi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bir haftalık ara tatilin ardından yeniden ekran karşısında dersbaşı yaptığını belirterek, "Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız" dedi.
 
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haftalık ara tatilin ardından bir kez daha ekran karşısında dersbaşı yapıyoruz. Okullarda buluşacağımız günlerimiz olacak eskisi gibi, özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, çok daha dikkat, çok daha tedbir" dedi.
 

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