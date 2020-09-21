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Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' paylaşımı

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 13:09 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 13:11

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla, "Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik." değerlendirmesinde bulundu.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından anaokul ve 1'inci sınıflarda yüz yüze  eğitimin başlaması dolayısıyla "#yaşasınokulumuz" etiketiyle paylaşımda bulundu.
 
Okulların açılmasına ilişkin farklı illerden gelen fotoğrafları da  paylaşımına ekleyen Selçuk, şunları kaydetti:
 
"Bir okulun yaşaması için öğretmen, öğrenci, ses, neşe, oyun, coşku,  istek, heves, bilgi, sevgi ve daha çok şey gerek. Şükür, kavuştuk bunlara.  Eskiden ara ara sınıf kapılarını açar, 'Her şey yolunda mı çocuklar?' diye  sorardım. Bugün illere, ilçelere, köy okullarına bağlandım telefonla. Ankara'daki  okullarımıza uğruyorum. 'Her şey yolunda Ziya Hoca'm.' dediler. Dört bir yandan  fotoğraflar geliyor. Her gelen fotoğrafı burada bir bayram tebriği almış gibi  karşılıyoruz. Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar  sevinmemiştik."
 
  
 

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim okul
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